До ранку оголошуємо перемир'я - Тягнибок

Про це на барикадах на Грушевського заявив лідер ”Свободи” Олег Тягнибок.

За його словами, переговори з Януковичем мають продовжитися завтра вранці. До цього часу сторони мають утримуватися від застосування сили.

Тягнибок заявив, що у вівторок, 28 січня у ВР має розглядатися питання про закони 16 січня, про відповідальність уряду та про закон щодо декриміналізації всіх затриманих учасників подій на Майдані.

"Завтра має відбутися близько 40 судів, суди змінять запобіжні заходи затриманим хлопцям і їх відпустять. Вони зобов’язуються, що Беркуту буде заборонено використовувати вогнепальну зброю", - заявив Тягнибок.

Читайте такожКличко: Опозиція домовилася з Януковичем припинити силове протистояння і відпустити усіх затриманих на Грушевського

"До ранку оголошуємо перемир'я!"- заявив Тягнибок.

Також він підтвердив, що президент Віктор Янукович, а також генеральний прокурор Віктор Пшонка і глава МВС Віталій Захарченко мають виступити публічно із заявою про досягнуті домовленості, які передбачають прийняття спеціального закону про амністію, щоб звільнити усіх затриманих.

"Якщо ми погогоджуємося на їхній план, одразу ж з'являється на сайті ГПУ і МВC заяви Пшонки і Захарченка, і з завтрашнього дня вони починають юридичний процес випущення затриманих активістів", - заявив Тягнибок.

"Ми зараз не йдемо на жодні умови. Ми проводимо консультації з громадою", - додав він.

При цьому Тягнибок заявив, що досягненням переговорів є те, що МВС обіцяє офіційно відмовитися від вогнепальної зброї. На це натовп кричав "Ганьба!".

Як відомо, уряд запевняє, що Беркут не використовує вогнепальну зброю проти мітингувальників.

Поки Кличко був на Грушевського, натовп кричав йому "Зека на йолку, Беркута в духовку", "Ганьба!", "Воля або смерть", "Брехуни", "Кличка на барикади", "Революція" і "Кличко, скажи що робити?".

"Ми вже ситі вашими обіцянками! . З ким переговори вести?" , - кричали люди, оточивши Кличка тісним кільцем.

У відповідь він заявляв "Я дуже не хочу, щоб пролилася чиясь кров", на що натовп йому кричав "Вона вже пролилася!".

Арсеній Яценюк на вул.Грушевського так і не з'явився.

За матеріалами Еспресо.TV і Українська правда