Яценюк оголосив про розширення Майдану на вулицю Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на Майдані Незалежності.

При цьому він закликав всіх до дисципліни, порядку та відповідальності. «За нами доля людей і доля країни», - сказав він.

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«Виключно мирний протест, і ні кроку назад», - наголосив він.

Яценюк наголосив, що опозиція продовжить переговори з владою аби добитися реального результату, «а не те, щоб нам пообіцяли і не виконали».