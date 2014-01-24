Міліція заявила про звільнення Черкаської ОДА. Є затримані
Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення Черкаської обласної ради від мітингувальників.
Про це повідомила прес-служба обласної міліції.
Згідно з інформацією, вживаються заходи щодо затримання правопорушників. Як мінімум, 2 активістів вдалося схопити. Міліція зробила кілька пострілів у повітря.
За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) та ч.1 ст.294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України.
Як повідомляє Громадське телебачення, перед затриманням мітингувальників відбулася сутичка активістів і міліції. Однак люди захистили міліціонерів від радикально налаштованих.
Станом на 23:50 з вікон облради міліція поливає вогнище, розпалене біля будівлі. Вода також потрапляє і на мітингувальників.
За матеріалами: Українська правда, Прочерк