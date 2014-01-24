Пшонка розказав за яких умов пом'якшить долю арештованих активістів Майдану

"В разі, якщо радикально налаштовані особи припинять насильницькі дії, підпали, погроми, опір правоохоронним органам та звільнять вулицю Грушевського, органи прокуратури будуть клопотати перед судами про зміну запобіжного заходу на більш м’яку для вже арештованих осіб, та про запобіжний захід не пов’язаний з арештом для тих, кому його ще не обрано", - йдеться у заяві ГПУ.

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За даними Генпрокуратури, на сьогоднішній день правоохоронними органами за участь і організацію масових заворушень на вулиці Грушевського затримано 71 особу, з них - суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою 36 особам.

"Розгляд інших судових справ призначено на найближчі дні, а сотні осіб знаходяться у розшуку", - зазначили в прокуратурі.

"Чим довше продовжується протистояння, тим більше правопорушень здійснюється, тим більше кримінальних проваджень реєструється у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, тим більше людей потрапляють до слідчих ізоляторів за грубе порушення законів", - наголосили в ГПУ.

"Продовження ескалації конфлікту може призвести до нової хвилі протистоянь та поставити під загрозу життя і спокій киян", - підкреслили у відомстві.