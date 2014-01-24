Мітингувальники почали будувати барикади біля виходу метро Хрещатик на Інститутській

01:37, 24 січня 2014
Політика
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 У Києві мітингувальника почали будувати барикади біля верхнього виходу метро Хрещатик на вулиці Інститутській.

грушевского, баррикады


Як передає кореспондент УНІАН, разом із активістами протестних акцій у побудові барикад беруть участь лідери опозиції Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок і народний депутат Андрій Парубій.

У спілкуванні з мітингувальниками Тягнибок запевнив, що "ми будемо максимально намагатися , щоб не було ніяких провокацій, будемо старатися, щоб акції протесту проводилися в тому руслі, як було, щоб ніхто нас потім не зміг звинуватити у будь-яких провокаціях".

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