Мітингувальники почали будувати барикади біля виходу метро Хрещатик на Інститутській
01:37, 24 січня 2014Політика
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У Києві мітингувальника почали будувати барикади біля верхнього виходу метро Хрещатик на вулиці Інститутській.
Мітингувальника почали будувати барикади біля виходу метро Хрещатик на Інститутській
Як передає кореспондент УНІАН, разом із активістами протестних акцій у побудові барикад беруть участь лідери опозиції Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок і народний депутат Андрій Парубій.
У спілкуванні з мітингувальниками Тягнибок запевнив, що "ми будемо максимально намагатися , щоб не було ніяких провокацій, будемо старатися, щоб акції протесту проводилися в тому руслі, як було, щоб ніхто нас потім не зміг звинуватити у будь-яких провокаціях".
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