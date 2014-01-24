У Черкасах під час захоплення приміщення облради постраждали міліціонери – УМВС

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, під час протистояння травмовано працівників міліції.

Усіх потерпілих правоохоронців доставлено до однієї з міських лікарень. За фактом скоєних кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції Черкас відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) та ч.1 ст.294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України.

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В той же час, дівчину, яка постраждала при штурмі облдержадміністрації, зараз оперують. У неї важка черепно-мозкова травма. Медики оцінюють її стан як тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах активістам вдалося захопити приміщення Черкаської обласної ради, яке знаходиться у будівлі Черкаської облдержадміністрації, але з іншого боку. Після того, як не вдалося потрапити до приміщення ОДА, мітингувальники перейшли до входу до приміщення Черкаської облради. Там вони без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23-ї години 23 січня працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

Під час штурму мітингувальниками будівлі Черкаської облдержадміністрації було тяжко травмовано дівчину. Дівчині на голову упав квітковий горщик з вікна третього поверху Черкаської ОДА. Непритомну її забрала машина швидкої допомоги.