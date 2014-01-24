Парубій: на Грушевського «беркутівці» застосовують гранати, перероблені під бойові
02:13, 24 січня 2014Політика
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Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій стверджує, що бійці спецпідрорзділу МВС «Беркут» застосовують проти активістів на вулиці Грушевського гранати, перероблені під бойові.
Парубій стверджує, що «беркутівці» застосовують до активістів на Грушевського гранати, перероблені під бойові
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву.
«Ми повідомляли про те, що працівники «Беркуту», люди, які стоять по ту сторону барикад, що вони фактично виготовляють гранати саморобні, якими і ранять людей, які стоять на барикадах», - сказав Парубій і додав, що щойно вдалося отримати зразки таких гранат, які «працюють як бойові гранати і працюють на знищення».
Парубій продемонстрував дві гранати, обмотані скотчем, із гайками та цвяхами.
«Це зразок того, як вони переробляють нібито гранату військову, яка є звукодимовою, під бойову гранату, які вражають мирних громадян, протестувальників», - сказав він.
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