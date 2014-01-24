Парубій: на Грушевського «беркутівці» застосовують гранати, перероблені під бойові



Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву.

«Ми повідомляли про те, що працівники «Беркуту», люди, які стоять по ту сторону барикад, що вони фактично виготовляють гранати саморобні, якими і ранять людей, які стоять на барикадах», - сказав Парубій і додав, що щойно вдалося отримати зразки таких гранат, які «працюють як бойові гранати і працюють на знищення».

Парубій продемонстрував дві гранати, обмотані скотчем, із гайками та цвяхами.

«Це зразок того, як вони переробляють нібито гранату військову, яка є звукодимовою, під бойову гранату, які вражають мирних громадян, протестувальників», - сказав він.