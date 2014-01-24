В захопленій будівлі Тернопілської ОДА вночі за порядком стежать міліціонери та депутати облради

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято головою облради Василем Хомінцем спільно з представниками міліції.

Депутати та міліціонери чергуватимуть на тих поверхах, де ночуватимуть люди, щоб не допустити провокацій чи нищення майна.

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«Ми не закликаємо людей ночувати, але і не видворяємо. Хтось ночуватиме тут, хтось – ні. Наше завдання – забезпечити порядок», – сказав кореспонденту УНІАН Хомінець.

Захоплення людьми приміщення облради він назвав народним волевиявленням.

«Це було народне волевиявлення. Коли людей не чують два місяці, хоча перед тим обіцяли почути кожного, народ починає іти і виявляти свою позицію все голосніше та голосніше. До мене депутати облради звернулися, чому вони мають мерзнути під стінами облради, бо їх не пускає всередину міліція. Ми їх запросили, але міліція не хотіла пропускати депутатів облради в обласну раду. Цим самим спровокувала людей. Ми запропонували людей зібрати в сесійній залі, бо вони хочуть виговоритися. До нас не дослухалися. Тоді люди самі відтіснили міліцію і проникли в приміщення обласної ради», – розповів про розвиток подій Хомінець.

Він зазначив, що одразу після цього звернувся до начальника міліції, щоб було забезпечено громадський порядок.

«Але вимога людей і наша також до міліції – щоб вони ініціювали відкликання місцевого «Беркута» з Києва», – додав Хомінець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після віче на Театральному майдані у Тернополі мітингувальники рушили до будівлі Тернопільської обласної державної адміністрації, у якій також знаходиться приміщення обласної ради. Після дискусій з правоохоронцями люди врешті відтіснили їх, близько тисячі активістів Майдану проникли всередину.