Мобільні оператори спростували інформацію про отримання розпоряджень про блокування зв`язку

Так, про це, зокрема, повідомила фахівець зі зв`язків з громадськістю оператора «Астеліт» (ТМ life:) Світлана Савченко.

«Компанія не отримувала жодних розпоряджень або попереджень щодо відключення мобільного зв`язку», - сказала вона.

У компанії «Київстар» цю інформацію про відключення телеком-мережі назвали «безпідставними чутками» і повідомили, що таких листів про блокування зв`язку не отримували.

«Всі послуги «Київстар »надаються у звичайному режимі», - сказав директор з регуляторно-правового забезпечення компанії Андрій Осадчук.

У компанії «МТС Україна» також заперечують надходження наказу про обмеження зв`язку та блокування доступу в Інтернет.

Як повідомляв УНІАН, раніше в соціальних мережах і деяких ЗМІ була поширена інформація про отримання інтернет-провайдерами та операторами зв`язку листів про підготовку до тимчасового відключення інтернет-шлюзів, точок доступу, станцій стільникового зв`язку, деяких телевізійних і радіоканалів у зв`язку з можливим запровадженням надзвичайного стану в країні.