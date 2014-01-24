За фактом зникнення лідера Автомайдану відкрито кримінальну справу

04:56, 24 січня 2014
Політика
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Дружина одного із лідерів Автомайдану Дмитра Булатова через свого адвоката написала заяву до міліції про зникнення свого чоловіка.

Дмитрий Булатов Автомайдан / ТСН

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

”Дружина Булатова через адвоката, з яким уклала договір, звернулася до Дарницького райуправління столичної міліції з приводу зникнення ї чоловіка. Зараз ми проводимо відповідні дії для встановлення його місця знаходження”, - сказали у ВЗГ.

Міністерство внутрішніх справ відкрило кримінальне провадження у зв'язку зі зникненням активіста Автомайдану Дмитра Булатова, пише  Українська правда з посиланням на адвоката Дмитра Йовдія.

За його словами, справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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