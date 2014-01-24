Декілька десятків активістів Майдану захопили будівлю Мініагрополітики - ЗМІ

Як повідомляє ТСН, мітингувальники забарикадувалися зсередини. Активісти кажуть, що зайняли приміщення урядового відомства, щоб погрітися. Вони вибили вікна біля вхідних дверей. Вхід в будівлю охороняється одним активістом.

Невелика група протестувальників зайшла в сусідній вхід цієї ж будівлі за адресою Хрещатик, 24.