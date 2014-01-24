Декілька десятків активістів Майдану захопили будівлю Мініагрополітики - ЗМІ
07:22, 24 січня 2014Політика
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Декілька десятків активістів Майдану захопили будівлю Міністерства агрополітики, яка розташована на Хрещатику неподалік Майдану Незалежності.
Як повідомляє ТСН, мітингувальники забарикадувалися зсередини. Активісти кажуть, що зайняли приміщення урядового відомства, щоб погрітися. Вони вибили вікна біля вхідних дверей. Вхід в будівлю охороняється одним активістом.
Невелика група протестувальників зайшла в сусідній вхід цієї ж будівлі за адресою Хрещатик, 24.
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