Олійнику і Бондаренко заборонили в'їзд в США - Гонгадзе

Про це Мирослава Гонгадзе написала на своїй сторінці в соціальній мрежі Facebook.

"Так шановні, тепер це вже офіційно - Олійник і Бондаренко заборонено вїзд у США. Клюєв під питанням", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, Володимир Олійник є одним з авторів скандального закону, який обмежує демократичні свободи грмоадян.