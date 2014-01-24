Олійнику і Бондаренко заборонили в'їзд в США - Гонгадзе

08:33, 24 січня 2014
Політика
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Журналістка "Голосу Америки" та вдова журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава стверджує, що депутатам від Партії регіонів Олені Бондаренко та Володимиру Олійнику заборонено в'їзд в США.

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Про це Мирослава Гонгадзе написала на своїй сторінці в соціальній мрежі Facebook.

"Так шановні, тепер це вже офіційно - Олійник і Бондаренко заборонено вїзд у США. Клюєв під питанням", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі. 

Нагадаємо, Володимир Олійник  є одним з авторів скандального закону, який обмежує демократичні свободи грмоадян. 

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