Судове засідання у справі Тимошенко перенесли через хворобу судді

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пенітенціарної служби.

"Прес-служба ДПтС України інформує про те, що Київський районний суд м. Харкова повідомив керівництво Качанівської виправної колонії (№ 54) про перенесення засідання у справі засудженої Ю.Тимошенко у зв’язку із хворобою судді Садовського К.С", - сказано у заяві.

Про дату та час буде повідомлено додатково.