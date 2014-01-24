Судове засідання у справі Тимошенко перенесли через хворобу судді
08:50, 24 січня 2014Політика
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Судове засідання у справі екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко перенесли. Про дату та час буде повідомлено додатково.
Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та її захисник Сергій Власенко, ліворуч на задньому плані, під час судового засідання у Печерському районному суді в Києві, в п'ятницю, 24 червня 2011 р
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Пенітенціарної служби.
"Прес-служба ДПтС України інформує про те, що Київський районний суд м. Харкова повідомив керівництво Качанівської виправної колонії (№ 54) про перенесення засідання у справі засудженої Ю.Тимошенко у зв’язку із хворобою судді Садовського К.С", - сказано у заяві.
Про дату та час буде повідомлено додатково.
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