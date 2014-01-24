У Черкасах міліція затримує молодь

Затриманих зводять у розгромлене фойє облради. Звідси їх автозаками відвозять у райвідділи міліції Черкас. Також у затриманнях беруть участь автопатрулі міліції.

За інформацією черкаських інтернет-ЗМІ, на звільнення будівлі Черкаської облдержадміністрації було мобілізовано правоохоронців із найближчих районів області. Також участь у цьому брали міліціонери з Київської області – журналісти помітили в частини правоохоронців шеврони на формі з написом «Київське обласне управління МВС».

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня активістам вдалося захопити приміщення Черкаської обласної ради, яке знаходиться у будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку. Після того, як не вдалося потрапити до приміщення ОДА, мітингувальники перейшли до входу до приміщення облради. Там вони без будь-якого спротиву виламали двері й увірвалися в приміщення. Близько 23.00 працівники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За даними міліції, після штурму обласної державної адміністрації 58 осіб доставлено до Соснівського районного відділу внутрішніх справ.

За фактом вчинених кримінальних правопорушень слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 342 (опір представнику правоохоронного органу) та ч.1 ст.294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.