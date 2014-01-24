У Львові сьогодні поховають вбитого активіста Євромайдану Вербицького

Як передає кореспондент УНІАН, прощання з Вербицьким відбудеться у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці на проспекті Червоної Калини, 70. Об 11.00 у храмі відправлять службу Божу, а о 12.00 розпочнеться чин похорону та прощання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, поховають Вербицького на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань №67.

Раніше міськрада повідомляла, що Вербицького поховають на Сихівському кладовищі.

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Як повідомляв УНІАН, 22 січня тіло львівського активіста Вербицького було знайдено у лісі неподалік від села Гнідин Бориспільського району Київської області.

Вербицького разом із громадським діячем Ігорем Луценком було викрадено 21 січня з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення у сутичках на вул. Грушевського. Двох активістів викрали 10 невідомих молодиків, завезли за місто, катували та допитували, а потім нарізно кинули у лісі на морозі. Луценку з перебитою ногою вдалося доповзти до того місця, де йому змогли надати допомогу.

Слідчим відділенням Бориспільського міськвідділом ГУ МВС України в Київській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.