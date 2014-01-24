У Донецьку міліція закликала журналістів користуватися спецжилетами

Як передає кореспондент УНІАН, такий заклик розповсюдили для ЗМІ співробітники Відділу зв‘язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

«Враховуючись ситуацію, що склалася в державі, з метою вашої безпеки ще раз переконливо закликаємо представників ЗМІ під час висвітлення масових заходів обов'язково користуватися спецжилетами з написом «преса», - сказано у звернені міліції до журналістів. - Це дасть змогу виділити вас з усіх громадян, зокрема мітингуючих сторін. Правоохоронці зможуть реагувати на правопорушення щодо журналістів оперативніше і ефективніше».

У повідомленні вказано:«Тих журналістів, у кого немає жилетів, просимо одержати їх в Донецькому міському управлінні міліції».

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника Головного управління МВС у Донецькій області Романа Романова, в Донецьку міліція відкрила 5 кримінальних проваджень за фактом перешкоджання 22 січня журналістській діяльності.

Коментуючи той факт, що 22 січня під час мітингів на площі біля пам'ятника Шевченку журналістів штовхали і обливали фарбою, він заявив: «Всі звернення зареєстровані, за кожним з 5 фактів відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (перешкоджання професійної діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. За кожним фактом буде проведено перевірку, розслідування і дано правову оцінку». «Ми робимо все, що від нас залежить, щоб ви себе почували захищено і свою професійну діяльність виконували , як годиться», - заявив Романов.