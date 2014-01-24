Закони "16 січня" мають бути скасовані - Пилипишин

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив позафракційний нардеп Віктор Пилипишин.

"Насправді, сьогодні влада не керує країною, а опозиція не впливає на протести, і тут є проблема. Повинні знайтися 226 холодних голів, які повинні зібратися і прийняти правильні рішення", - заявив депутат.

Пилипишин вважає, що закони 16 січня, проголосовані з порушенням процедури, повинні бути скасовані: "Потрібно скасувати ті рішення, які були 16 січня прийняті парламентом з порушенням процедури, крім рішення щодо бюджету та за законом про амністію учасників Евромайдана". "Відповідальність за те, що сталося в країні, повинні взяти на себе всі 450 народних депутатів", - підкреслив Пилипишин.