Міліція порушила справу за фактом захоплення Житомирської ОДА

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області.

Міліція Житомирської області 23 січня почала досудове розслідування за фактом захоплення Житомирської обласної державної адміністрації.

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Згідно з повідомленням, слідчим відділом Житомирського міськуправління МВС розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 15 (замах на злочин), ч.1 ст. 341 (захоплення державної будівлі) КК України", - йдеться в повідомленні.