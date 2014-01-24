Міліція порушила справу за фактом захоплення Житомирської ОДА
10:05, 24 січня 2014Політика
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Міліція порушила кримінальну справу за фактом захоплення Житомирської обласній державній адміністрації.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Житомирської області.
Міліція Житомирської області 23 січня почала досудове розслідування за фактом захоплення Житомирської обласної державної адміністрації.
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Згідно з повідомленням, слідчим відділом Житомирського міськуправління МВС розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 15 (замах на злочин), ч.1 ст. 341 (захоплення державної будівлі) КК України", - йдеться в повідомленні.
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