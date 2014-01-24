Власенко 28 січня викликають у Генпрокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Харкові одразу після перенесення засідання суду у справі ЄЕСУ слідчий прокуратури Харківської області Олександр Янченков намагався вручити Власенку повістку.

Захисник Тимошенко не зупинився та не відреагував на слова прокурора про виклик до Генпрокуратури. Власенко швидко вийшов із приміщення суду та поїхав.

Журналістам Янченков сказав, що Власенка 28 січня 2014 року на 11.00 викликають до слідчого Генеральної прокуратури Ковальчука. Прокурор не сказав, у якій саме справі викликають Власенка.

На питання журналістів, чи вважається, що Власенко вже повідомлений про виклик, прокурор сказав: “Будемо вирішувати, те, що він втік привселюдно, це зафіксовано на відеокамеру”.