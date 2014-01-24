Почесний консул України в Люксембурзі заявив про відставку

Він заявив, що протестує проти репресивної політики української влади, повідомляє «Німецька хвиля».

«Коли снайпери влаштовують полювання на демонстрантів, коли людей убивають за висловлення своєї думки, це диктатура», - цитує слова Раду люксембурзький новинний інтернет-портал wort.lu.

Раду був почесним консулом України в Люксембурзі, починаючи від 1995 року. У четвер, 23 січня, він повідомив міністру закордонних справ Люксембурга та Міністерству закордонних справ України, що йде з цієї посади.

Пояснюючи свій крок, Раду різко засудив політику українського уряду проти українського народу, назвавши її репресивною. У розмові з інтернет-порталом wort.lu Раду наголосив, що звістка про загиблих протестувальників у Києві глибоко вразила його і після того він вирішив подати у відставку.