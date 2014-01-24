Мітингувальники у Чернівцях штурмують ОДА (фото)

Біля ОДА зараз перебуває приблизно 500 людей, вони кричать "Ганьба", "Папієва у відставку", "Це наше приміщення", передає Українська правда з посиланням на портал Молодий буковинець.

Центральні двері були зачинені. Журналісти та депутати намагалися потрапити через бокові двері, але і туди нікого не пускають.

Серед мітингувальників переважно чоловіки та молоді хлопці. Більшість з них у масках або прикривають обличчя шарфами.

Протестувальники виламали бокові двері виламали та розбили кілька вікона. Розбили вікна на центральних дверях, зняли табличку "Чернівецька обласна ОДА". Міліцейські щити, які прикривали вхідні двері натовп вже викинув.

У холі ОДА стоїть приблизно 20-30 бійців внутрішніх військ і нікого не пускають. Мітингувальники, яким вдалося туди потрапити, намагаються відібрати у них щити. Міліція застосовує сльозогінний газ.

Серед мітингувальників під приміщенням ОДА стоїть чимало опозиційних обласних депутатів. Депутат облради Тадей Яценюк розповів, що він прийшов до ОДА приблизно о 9.30. І хоча сесія мала розпочатися о 10.00, його не пустили у приміщення. Всі двері були зачиненими. Міліція не відреагувала на його посвідчення.

Читайте також58 учасників штурму облдержадміністрації Черкас доставлено до міліції

Тадей Яценюк стверджує, що, за його інформацією, регіонали зібралися ще задовго до початку сесії. Після цього зачинили двері і нікого не пустили.

Пізніше до мітингувальників вийшов губернатор Михайло Папієв. Люди одразу почали скандувати "Заяву, заяву!".

Папієв повідомив, що зараз розпочалася сесія ОДА, на якій має бути прийнятий бюджет області і сказав, що "заяви не буде". Він завів із собою у сесійну залу опозиційних депутатів, які не могли туди потрапити.

Як повідомляє Букінфо, зібралося не менше 2 тисяч мітингувальників. Голову облради Михайла Гайничеру травмували, коли той вийшов до мітингувальників. Сесію закрили.

Як відомо, 22 січня мітингувальники зайняли ряд обладміністрацій, зокрема у Львові, Рівному та Тернополі. В Черкасах міліція вночі відбила ОДА, 58 осіб затримані.