До залу засідань Сумської облради прорвалися протестуючі

Як повідомляє Радіо Свобода, у проекті заяви облради йдеться про "виважені дії президента" та міститься засудження "екстремістів, які намагаються зламати конституційний лад в Україні".

В раді зі 100 депутатів 65 представляють фракцію Партії регіонів. Один із членів фракції УДАР пропонував зняти заяву з розгляду, але за це рішення облрада не проголосувала.

Як пише «Українська правда», частині мітингуючих, як видно із прямої трансляції, вдалося пройти всередину на засідання, вони вигукують "Слава Україні!", "Міліція з народом".

Депутати вимагають від них заспокоїтись і розповідають про перемогу у Великій війні.

Мітингуючих оточила міліція та кілька "тітушок", які намагаються спровокувати сутички. Депутати намагаються всіх заспокоїти.

Депутат-регіонал агресивно вимагає усіх протестуючих відійти і "не заважати" раді працювати.

Під адміністративною будівлею зібралися кількасот людей, її посилено охороняє міліція.

Серед них є і опозиційно налаштовані громадяни, і "бюджетники".

Опозиціонери кажуть, що присутні також особи характерної зовнішності, так звані "тітушки". Провладні демонстранти воліють не говорити про мету свого перебування біля будівлі обласної