До залу засідань Сумської облради прорвалися протестуючі

11:40, 24 січня 2014
Політика
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Сумська обласна рада розглядає проект заяви з приводу останніх подій в Україні, будівлю ради посилено охороняють, але на засідання вдалось прорватись частині мітингуючих.

Як повідомляє Радіо Свобода, у проекті заяви облради йдеться про "виважені дії президента" та міститься засудження "екстремістів, які намагаються зламати конституційний лад в Україні".

В раді зі 100 депутатів 65 представляють фракцію Партії регіонів. Один із членів фракції УДАР пропонував зняти заяву з розгляду, але за це рішення облрада не проголосувала.

Проект рішення облради

Як пише «Українська правда», частині мітингуючих, як видно із прямої трансляції, вдалося пройти всередину на засідання, вони вигукують "Слава Україні!", "Міліція з народом".

Депутати вимагають від них заспокоїтись і розповідають про перемогу у Великій війні.

Мітингуючих оточила міліція та кілька "тітушок", які намагаються спровокувати сутички. Депутати намагаються всіх заспокоїти.

Депутат-регіонал агресивно вимагає усіх протестуючих відійти і "не заважати" раді працювати.

Під адміністративною будівлею зібралися кількасот людей, її посилено охороняє міліція.

Серед них є і опозиційно налаштовані громадяни, і "бюджетники".

Опозиціонери кажуть, що присутні також особи характерної зовнішності, так звані "тітушки". Провладні демонстранти воліють не говорити про мету свого перебування біля будівлі обласної  

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