Міністр закликав звільнити будівлю Мінагрополітики

Потрібно відійти від емоцій та дати змогу працівникам міністерства забезпечувати продовольчу безпеку, тим більше, в такій складній гуманітарній ситуації. Про це сьогодні заявив Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

Микола Присяжнюк закликав організаторів захоплення забезпечити доступ працівникам Мінагрополітики для виконання своїх прямих функцій - сприяння сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни.

«Суспільна ситуація складна. Потрібно зменшити емоційне напруження і тверезо підійти до необхідності функціонування органу державної влади. Тимчасове припинення роботи Мінагрополітики не наповнить державний бюджет і не додасть політичних дивідендів мітингувальників. Якщо не буде результативного діалогу в країні припиняться роботи по забезпеченню аграріїв необхідними ресурсами для весняно-польових робіт, надання дотацій фермерам, виконання міжнародних контрактів. Втрати для сільського господарства можуть стати критичними, а це вдарить по соціальних виплатах. Аграрний сектор став локомотивом економіки, а блокування його роботи насамперед позначиться на здійсненні соціального забезпечення незахищених верств населення», - зазначив Микола Присяжнюк.