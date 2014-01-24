Міністр закликав звільнити будівлю Мінагрополітики
Захоплення Міністерства аграрної політики та продовольства України учасниками масового протесту прирівнюється до захоплення лікарні, де лікарі повинні лікувати хворих, виконувати свій обов'язок.
Потрібно відійти від емоцій та дати змогу працівникам міністерства забезпечувати продовольчу безпеку, тим більше, в такій складній гуманітарній ситуації. Про це сьогодні заявив Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.
Микола Присяжнюк закликав організаторів захоплення забезпечити доступ працівникам Мінагрополітики для виконання своїх прямих функцій - сприяння сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки країни.
«Суспільна ситуація складна. Потрібно зменшити емоційне напруження і тверезо підійти до необхідності функціонування органу державної влади. Тимчасове припинення роботи Мінагрополітики не наповнить державний бюджет і не додасть політичних дивідендів мітингувальників. Якщо не буде результативного діалогу в країні припиняться роботи по забезпеченню аграріїв необхідними ресурсами для весняно-польових робіт, надання дотацій фермерам, виконання міжнародних контрактів. Втрати для сільського господарства можуть стати критичними, а це вдарить по соціальних виплатах. Аграрний сектор став локомотивом економіки, а блокування його роботи насамперед позначиться на здійсненні соціального забезпечення незахищених верств населення», - зазначив Микола Присяжнюк.