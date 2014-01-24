Суд звільнив двох "в'язнів Банкової"

У п'ятницю суд виніс рішення щодо декриміналізації дій трьох ативістів: Володимира Кадури, Ярослава Притуленка і Сергія Нужненка. Їх кримінальні провадження закрито, передає "Українська правда".

Як написав на своїй сторінці у Facebook Єгор Соболев, Володимир Кадур був ув'язнений з 5 грудня, а Ярослав Приитуленко - з 1 грудня.

Представники держобвинувачення заперечень не мали.

Судді посилались на закон, прийнятий 16 січня, про зміни до так званого "закону про амністію" щодо звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які є підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні кримінальних дій в період з 21 листопада по 26 грудня 2013 року.

Як відомо, цим законом також було звільнено від відповідальності співробітників "Беркут "за побиття людей і напад на журналістів.

За гратами залишаються активіст "Дорожнього контролю" Андрій Дзиндзя та його адвокат.