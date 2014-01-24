У вівторок ВР розгляне питання щодо розв'язання кризи мирним шляхом – Рибак

Про це голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив в інтерв'ю телеканалу “Рада”, повідомляється на сайті парламенту.

Рибак наголосив, що питання про можливість запровадження в країні надзвичайного стану не розглядатиметься.

“На позачерговій сесії буде розглядатися одне питання — ситуація, яка склалася на сьогоднішній день. Вона дуже не проста, і будуть розглядатися шляхи розв'язання політичної кризи в Україні мирним шляхом”, - сказав він, зазначивши, що жодні документи щодо запровадження надзвичайного стану в Україні “ніде не розглядалися, вони не готуються, і це питання на позачерговій сесій не розглядатиметься”.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Президент України Віктор Янукович заявив, що необхідно розглянути ситуацію в країні ситуацію на позачерговій сесії Верховної Ради.

Того ж дня голова Верховної Ради Володимир Рибак підписав розпорядження про призначення на 28 січня позачергової сесії парламенту.