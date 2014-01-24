Парламент може розглянути зміни до "законів 16 січня" – Рибак

На позачерговій сесій Верховної Ради 28 січня розглядатиметься питання щодо нинішньої ситуації у державі та шляхи розв'язання політичної кризи мирним шляхом.

Про це голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив в інтерв'ю телеканалу “Рада”, повідомляється на сайті парламенту.

“На позачерговій сесії буде розглядатися одне питання — ситуація, яка склалася на сьогоднішній день. Вона дуже непроста, і будуть розглядатися шляхи розв'язання політичної кризи в Україні мирним шляхом”, - сказав він, зазначивши, що жодні документи щодо запровадження надзвичайного стану в Україні “ніде не розглядалися, вони не готуються, і це питання на позачерговій сесій не розглядатиметься”.

Також, Рибак зазначив, що парламент може розглянути зміни до законів, ухвалених 16 січня. Він зауважив, що якщо у депутатів є зауваження до змісту цих законів, то вони повинні підготувати відповідні зміни, і парламент їх розгляне.

“Іншого законного шляху на сьогоднішній день немає”, - сказав Рибак.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала беркутівців, які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

Ці закони викликали обурення у громадян. На вулиці Грушевського у центрі Києва з 19 січня триває протистояння між мітингувальникми та правоохоронцями, які перекривають шлях до ВР та Кабміну.