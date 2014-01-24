В Київ з Донецька виїхало близько десяти автобусів з «Беркутом»

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише «Сьогодні». За словами джерела, в автобусах знаходяться бійці спецпідрозділу "Беркут".

Як відзначають очевидці, вранці у Донецьку по вулиці Артема проїхала колона автобусів у бік північного автовокзалу.

"Ці співробітники міліції спрямовані на охорону громадського порядку, на зміну своїм колегам у Києві", - розповіли в обласній прес-службі обласної міліції. Однак у відомстві не розголошують кількість правоохоронців, які сьогодні виїхали в Києві.

Активісти Донецького євромайдана розповіли, що про підкріплення з Донецька не знали, тому у них не було часу якось організуватися і блокувати колону.

Також в Київ були відправлені міліціонери з Краматорська та Сєвєродонецька.

Інформацію про відправлення міліціонерів у столиці підтвердили в ГУВС Донецька, пише «УРА-Информ.Донбасс».

«Це співробітники міліції вдвигаются на охорону громадського порядку. Вони їдуть на заміну тим, які несли службу в Києві», - заявили в прес-службі ГУВС.