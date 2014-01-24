Литва прийме на лікування поранених під час зіткнень у Києві

14:23, 24 січня 2014
Політика
0 0

Президент Литви Далія Грибаускайте заявляє про рішення Литви прийняти на лікування поранених під час зіткнень у Києві.

Twitter

Про це вона написала на своїй сторінці в Тwitter.

«Зустрілася з українським послом. Демонстранти не повинні бути заручниками переговорів влади й опозиції. Застосування сили повинно бути зупинено! Литва підтримує український народ: вирішили прийняти поранених на лікування», - написала вона.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter