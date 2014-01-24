Литва прийме на лікування поранених під час зіткнень у Києві
14:23, 24 січня 2014Політика
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Президент Литви Далія Грибаускайте заявляє про рішення Литви прийняти на лікування поранених під час зіткнень у Києві.
Twitter Президента Литви
Про це вона написала на своїй сторінці в Тwitter.
«Зустрілася з українським послом. Демонстранти не повинні бути заручниками переговорів влади й опозиції. Застосування сили повинно бути зупинено! Литва підтримує український народ: вирішили прийняти поранених на лікування», - написала вона.
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