Литва прийме на лікування поранених під час зіткнень у Києві

Про це вона написала на своїй сторінці в Тwitter.

«Зустрілася з українським послом. Демонстранти не повинні бути заручниками переговорів влади й опозиції. Застосування сили повинно бути зупинено! Литва підтримує український народ: вирішили прийняти поранених на лікування», - написала вона.