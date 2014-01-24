Посла України в Берліні сьогодні викличуть до МЗС ФРН

Як передає РІА "Новости", про це повідомив на брифінгу в п'ятницю представник німецького зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер.

"Міністр закордонних справ вирішив сьогодні в другій половині дня викликати в МЗС посла України. Мета - роз'яснити офіційному представнику України в Німеччині позицію уряду ФРН", - сказав Шефер.

Як повідомляв УНІАН, на вул. Грушевського в Києві з 19 січня тривають сутички між активістами Майдану і бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут". Сотні людей поранені, є загиблі.

Офіційно підтверджена загибель двох протестувальників.

З учорашнього дня на Грушевського між протестувальниками та правоохоронцями встановилося перемир'я, але обидві сторони зміцнюють позиції і готуються до нового протистояння.

Переговори між лідерами опозиції, Президентом і членами робочої групи з врегулювання політичної кризи проводилися 22 і 23 січня. Вчора лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що переговори мають продовжитися сьогодні вранці. До цього часу сторони повинні утримуватися від застосування сили.

Однак Майдан проголосував за вихід опозиції з переговорного процесу з владою.