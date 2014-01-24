В Ужгороді близько тисячі активістів пікетують Закарпатську ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, за різними даними, мітингувальників зібралося від 600 до 1000 людей, до них постійно приєднуються нові.

На даний момент через вікна та двері видно, що в будівлі Закарпатської ОДА стоять тільки міліціонери. Скільки їх – не видно, але, принаймні, більше десятка.

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Як повідомляють закарпатські ЗМІ, мітингувальники вже озвучили свій ультиматум: вони пропонують відчинити двері обладміністрації та для того, щоб мати змогу працювати у великій залі ОДА. Там мітингувальники хочуть створити Народну раду. У протилежному випадку обіцяють мирний штурм і облогу.