Вищий адміністративний суд відмовився визнати протиправним голосування 16 січня

Про це повідомляє прес-служба ВАСУ.

«23 січня 2014 року Вищий адміністративний суд України прийняв постанову за позовом громадянина N до Верховної Ради України про визнання протиправними дії та бездіяльність, зобов'язання вчинити певні дії (справа №П/800/27/14, щодо оскарження прийняття ВРУ 16 січня ц.р. низки законів) ... Відмовити позивачеві у відкритті провадження в адміністративній справі за його позовом до Верховної Ради України про визнання протиправними дії та бездіяльність, зобов'язання вчинити певні дії», - сказано в рішенні.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів та одну постанову.

Читайте такожПрийняті 16 січня закони необхідно буде вдосконалювати - КравчукЗокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів - регіоналів Вадима Колесніченка та Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів про додаткові заходи захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, що посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм.

Як повідомляє сайт ВАСУ, аналогічні позови подавали лідери опозиційних фракцій і Микола Катеринчук. Всі вони були відхилені.