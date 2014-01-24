В МВС заявляють, що нібито затримали євромайданівця, який викрадав людей

Про це повідомляється на сайті МВС.

Члени цього угруповання нібито викрали 22-річного хлопця у грудні минулого року і вимагали викуп у розмірі 2 мільйонів гривень.

За словами начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Станіслава Рогозіна, працівники відомства на даний час перевіряють інформацію щодо причетності близько 1 тисячі осіб до діяльності близько 20 радикально налаштованих угрупувань. Учасники цих ОЗГ підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, під час подій на вулиці Грушевського у столиці.

Читайте такожВ МВС заявляють про можливу збройну провокацію із жертвою"Одне з таких злочинних угрупувань днями було ліквідоване. Його члени два місяці тому захопили у заручники молодого хлопця, – зазначив Станіслав Рогозін.

За даними міліції, члени угруповання також займалися торгівлею зброєю, а його організатор був учасником євромайдану.

"Міліція перевіряє інформацію про те, що члени цього ОЗГ постачали зброю учасникам акцій на так званому «євромайдані»", - сказано в повідомленні.

В МВС також оприлюднили відео затримання члена ОЗГ, але без звукового супроводу.