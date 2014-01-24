МЗС Франції: Азаров не проявив себе з позитивного боку

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус в контексті подій, що відбуваються в Україні, заявив, що прем’єр-міністр України Микола Азаров в останні дні не проявив себе з позитивного боку.

Як повідомили УНІАН в посольстві Франції в Україні, про це Фабіус заявив сьогодні у Давосі в інтерв’ю телеканалу «I-télé».

Зокрема, на запитання: «Вчора український прем’єр-міністр кваліфікував демонстрації, організовані опозицією, як справжню спробу державного перевороту. Чи ви відчуваєте занепокоєння з приводу ситуації у Києві?», Фабiус відповів: «Так, звичайно, і занепокоєння, і обурення. Наразі, я доручив викликати сьогодні посла України у Франції до Міністерства закордонних справ. Це демарш, який має показати справжній осуд зі сторони Франції».

При цьому він додав: «Це дуже складна ситуація, ми закликаємо до діалогу, який мусить відбутися між Президентом Януковичем і представниками опозиції. Я, зокрема, перебуваю в контакті з паном Кличком, одним із головних лідерів опозиції. Між тим, прийняті закони, які є надзвичайно репресивними, будуть, я сподіваюсь, змінені, а діалог має бути встановленим».

«Стосовно прем’єр-міністра України, найменше, що ми можемо сказати, це те, що в останні дні він не проявив себе з позитивної сторони, ви ж бачили, були накази стріляти по натовпу, що, безумовно, є неприпустимим», - зазначив міністр закордонних справ Франції.

Читайте такожАзаров розповів, в якому випадку уряд піде у відставку

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Президент Франці Франсуа Олланд закликав українську владу негайно віднайти шлях до діалогу і зменшення напруги.

«Президент Республіки висловлює найрішучіше засудження проявів насильства проти мирних демонстрацій, які тривають у Києві. Україна як велика держава, яка прагне зайняти гідне місце на європейській і міжнародній арені, має покласти край таким діям», наголошується у заяві Адміністрації Президента Франції.

Також 23 січня прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив журналістам у Давосі, що в Україні відбувається спроба державного перевороту.

«В Україні відбувається спроба державного перевороту. І всі, хто підтримують цей переворот, повинні чітко сказати: так, ми за повалення законної влади в Україні, а не ховатися за мирними протестувальниками», - сказав Азаров.

Водночас він підкреслив, що не можна вважати протести мирними після того, як так звані мирні мітингувальники використовують «коктейлі Молотова», захоплюють державні установи та вчиняють інші протиправні дії, - повідомив Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.