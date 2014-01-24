Богатирьова лякає майданівців інфекційними хворобами та обмороженням

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказала сьогодні на брифінгу.

За її словами, дуже турбує те, що є низка факторів ризику для людей, що перебувають в центрі столиці, зокрема, це ризик захворіти на грип та ГВРІ, а також на туберкульоз.

Крім того, Богатирьова зауважила, що через сильні морози люди, які постійно знаходяться на вулиці, можуть отримати обмороження кінцівок та переохолодження.

Також вона висловила занепокоєння з приводу високих показників травматизму серед учасників акцій.

Міністр звернула увагу, що за останній тиждень в Києві на грип та ГВРІ захворіло на 30% більше громадян, ніж за попередній тиждень.

“Останній тиждень та наступний є такими з епідемічної точки зору, які ВООЗ завжди оголошує найнебезпечнішими стосовно підвищення захворюваності на грип та ГРВІ. Якщо ми не будемо враховувати закони епідеміології, то ми маємо всі можливості, щоб було лавиноподібне захворювання на ГРВІ і грип людей, і фактично створювалися небезпеки для захворювань серцево-легеневої системи”, - сказала Богатирьова.

Також вона наголосила на небезпеці переохолодження людей на фоні стресу та відсутності регулярного вживання гарячої їжі.

“Наша статистика тих людей, які надходять до медзакладів, свідчить, що надходять підлітки з обмороженими кінцівками. І мене дуже турбує, що зниження температури повітря призведе до того, що ми будемо фіксувати більшу кількість таких дітей, таких людей. Особливо небезпечним є те, що можуть настати незворотні стани в обмороженні кінцівок, коли треба буде займатися ампутуванням”, - сказала Богатирьова.

Міністр закликала батьків надовго не пускати дітей та підлітків на вулицю.

Також вона зазначила, що в період проведення у Києві акцій протесту медики виявили серед тих, хто звернувся по допомогу, 10 осіб з активною формою туберкульозу. Богатирьова зауважила, що існує загроза розповсюдження цієї хвороби, особливо в місцях масового скупчення людей.