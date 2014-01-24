Янукович заявив, що на Майдан приїхали закордонні кримінальні авторитети

У акціях протесту на Майдані беруть участь громадяни іноземних країн, що знаходяться в міжнародному розшуку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Всеукраїнської Ради церков.

“Почались радикальні події і до цього залучились не тільки українці, але дуже багато людей, які приїхали з інших країн, які брали участь в різних регіональних конфліктах, які є в міжнародному розшуку. Вони всі ховаються в цих захоплених будинках”, - сказав Янукович.

Він також підкреслив, що йому відомо про те, що в цих захоплених будівлях є зброя.

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“Як нам, скажіть будь-ласка, до цього відноситись? Це грубе порушення законів України. Це несе небезпеку не лише жителям Києва, але й всієї України”, - сказав Президент.

При цьому він підкреслив, що владі вдалось багато кого зупинити ще на кордоні.

“Їхало багато радикалів, їхали кримінальні авторитети, із тих, хто затриманий, і такі є люди сьогодні, - ми не оприлюднюємо поки що цю інформацію. Тому треба розділити мирний майдан від майдану радикального, який несе сьогодні небезпеку всій Україні і всім громадянам”, - сказав Президент.