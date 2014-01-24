Янукович: Влада зупинить радикалів або по-доброму, або в межах закону

Влада зупине радикалів або по-доброму, або в межах закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Ради церков.

Янукович наголосив, що наведення порядку є питанням правоохоронних органів, які несуть за це відповідальність за законом, і ніхто не дає вказівок - “кого хапати, кого не хапати”.

“Всіх, хто порушує закон і несе небезпеку сьогодні державі, повинні бути зупинені. І далі з ними треба розібратися — винні, хай відповідають, не винні — випускати”, - сказав Президент.

Він зауважив, що “буде робити все, аби зупинити конфлікт, і зупинити насилля, та встановити стабільність в країні”.

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Він підкреслив, що сьогодні дуже важливо розділяти людей, які вийшли на мирний протест, і радикалів, які ні перед чим не зупиняться.

“Я кожен день думаю про цих людей, які вийшли на ці акції протесту. На одній частині, я б с казав на мирній частині, і на другій, яка радикально налаштована. Я ніколи не розумів насилля у своєму житті. І мені важко зараз дати відповідь, яка ціна насилля”, - сказав він, підкресливши, що «найвищою цінністю є життя. І коли хтось піднімає руку на це життя, це є величезний гріх».

Стососвно радикальної частини мітингувальників, Президент сказав: “Якщо вдасться зупинити по-хорошому, буде по-хорошому. Якщо не вдасться, то будуть застосовані всі законні методи”.