Янукович: Влада зупинить радикалів або по-доброму, або в межах закону
Президент зауважив, що “робитиме все, щоб зупинити конфлікт, і зупинити насильство, і встановити стабільність в країні”
Влада зупине радикалів або по-доброму, або в межах закону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Ради церков.
Янукович наголосив, що наведення порядку є питанням правоохоронних органів, які несуть за це відповідальність за законом, і ніхто не дає вказівок - “кого хапати, кого не хапати”.
“Всіх, хто порушує закон і несе небезпеку сьогодні державі, повинні бути зупинені. І далі з ними треба розібратися — винні, хай відповідають, не винні — випускати”, - сказав Президент.
Він зауважив, що “буде робити все, аби зупинити конфлікт, і зупинити насилля, та встановити стабільність в країні”.
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Він підкреслив, що сьогодні дуже важливо розділяти людей, які вийшли на мирний протест, і радикалів, які ні перед чим не зупиняться.
“Я кожен день думаю про цих людей, які вийшли на ці акції протесту. На одній частині, я б с казав на мирній частині, і на другій, яка радикально налаштована. Я ніколи не розумів насилля у своєму житті. І мені важко зараз дати відповідь, яка ціна насилля”, - сказав він, підкресливши, що «найвищою цінністю є життя. І коли хтось піднімає руку на це життя, це є величезний гріх».
Стососвно радикальної частини мітингувальників, Президент сказав: “Якщо вдасться зупинити по-хорошому, буде по-хорошому. Якщо не вдасться, то будуть застосовані всі законні методи”.