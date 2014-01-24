Янукович: Рада змінить "закони 16 січня"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Ради церков.

Президент зауважив, що за домовленістю з опозицією зараз працюють експерти, які розробляють зміни до законодавства, і на позачерговій сесії ці зміни будуть розглянуті.

Разом з тим він критично оцінив висловлювання деяких політиків, в тому числі й закордонних, про те, що ці закони є диктаторськими.

Янукович зазначив, що, зокрема, під час телефонних розмов з деякими іноземними колегами говорив про те, що їхнє законодавство з них чи інших питань є жорсткішим.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

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Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президентові і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм.

Після ухвалення цих законів 19 січня у Києві розпочалися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні людей поранені, є загиблі.