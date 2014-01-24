У кримській владі заявили, що не планують відділятися

Про це повідомили прес-служби обох відомств.

«На низці Інтернет-ресурсів української та російської доменної зони поширюється інформація, яка є стовідсотковою брехнею й провокацією. У ній стверджується, що голова Ради міністрів АРК Анатолій Могильов нібито ініціює відділення Криму від України. Це повідомлення необхідно розглядати як спробу реалізації ворожого сценарію з подальшого розхитування ситуації й поглиблення політичного протистояння, як в Україні, так і в Криму", - сказано в прес-релізі Радміну.

У повідомленні підкреслюється: "Ця інформаційна провокація переслідує дві мети. З одного боку, підігріти градус соціальної напруги в країні в цілому, граючи на сепаратистських темах, які давно не актуальні, й створити нову лінію конфлікту та напруженості. З іншого боку, спробувати викликати відцентрові тенденції й посіяти зерна анархії та хаосу в самій автономії».

Читайте такожПарламент Криму закликає Януковича і ВР ввести НС Прес-служба парламенту автономії в свою чергу цитує кримського спікера Володимира Константинова, який також назвав інформацію про відділення Криму провокацією.

«У деяких ЗМІ з'явилася інформація про самовизначення Криму. Це провокація чистої води. Сьогодні не йдеться про самовизначення автономії, ми говоримо про підтримку легітимних центральних органів влади, в першу чергу, інституту президентства. Це єдиний інститут, здатний утримати країну в цілісності. Сподіваюся, що країна вийде з цієї кризи, а Крим отримає великі повноваження в унітарній державі Україна», - заявляє Константинов.