На Інститутській активісти зміцнюють барикаду заввишки майже у 4 метри

Активісти Євромайдану продовжують укріплювати барикаду, збудовану на вулиці Інститутській.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники постійно приносять нові мішки зі снігом, з якого переважно складається ця барикада.

На даний момент оборонна лінія з цих мішків простягнулася з майже верхнього виходу метро “Хрещатик” до Жовтневого палацу.

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Загалом ситуації в районі барикади спокійна.

З іншого боку не видно жодного кордону правоохоронців.

Також спокійна ситуація на вулиці Банковій, де вулицю перегороджує декілька шеренг солдатів внутрішніх військ, та прилеглих до Кабміну вулицях, де на заблокованих міліцейськими машинами під'їздах стоять поодинокі пости із солдатів ВВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі демонстранти вибудували барикаду на вулиці Інститутській біля вулиці Ольгінської та верхнього виходу зі станції метро “Хрещатик”.

Висота барикади сягає 3,5 м заввишки.