Мер Сум і його фракція в міськраді заявили про підтримку протестів

Зокрема, вони заявляють, що не сприймають заяви Кабміну та МВС про те, що в Києві силовикам протистоять терористи і бандити, підтримавши тим самим Євромайдан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві «до загалу українського і європейського міста Суми», яке сьогодні, 24 січня, оголосили журналістам депутати фракції у повному складі.

Зокрема, в заяві підкреслюється, що країна сьогодні перебуває на межі громадянської війни.

Читайте такожУ Сумах кілька тисяч людей пікетують сесію облради«Найважливішим для нас зараз є наступне: висловити скорботу за невинно вбитими і замученими «Беркутом» українцями і закликаємо всіх, хто має цей біль у серці, у понеділок, 27 січня, висловити свою незгоду і провести у Сумах День жалоби, пов'язати на одяг, автомобілі, громадський транспорт стрічки чорного кольору», - наголошується в заяві.

Також у тексті сказано, що мер і його фракція підкреслюють, що в Києві «відстоюють свої законні права жити в демократичній державі мирні громадяни України, серед яких багато сумчан».

«Дії спецпідрозділу МВС «Беркут» розцінюємо як злочин проти людяності, за які бійці повинні бути покарані внаслідок розслідування офіційним слідством вже новою владою, це має бути новий Нюрнберг», - заявили підписанти.

Вони визнали Партію регіонів і Комуністичну партію України винними у початку громадянського протистояння внаслідок прийняття неконституційних рішень і незаконним способом, а також звернулися до народних депутатів з закликом вийти з фракції Партії регіонів і скасувати прийняті 16 січня «антидемократичні диктаторські закони».

«Вважаємо неприпустимим для секретаря Сумської міської ради висловлювати підтримку заявами, в яких закликається до масового вбивства людей», - сказано в заяві.

«Для нас важливо показати, що скасування законів, прийнятих 16 січня 2014 р., вимагають не екстремісти і терористи, «западенці» і «бандерівці», а легітимно обрані органи місцевого самоврядування, зокрема, депутати VI скликання Сумської міської ради», - сказано в заяві.

Крім того, депутати фракції заявили, що вони ініціюють «у цей важкий політичний момент» проведення в Києві у вівторок, 28 січня, спільного виїзного засідання депутатів міських рад з усієї України для організації Форуму депутатів місцевих рад в районі вулиці Грушевського.