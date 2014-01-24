У Чернігові мітингують противники та прихильники влади

Як передає кореспондент УНІАН, на Алеї героїв навпроти ОДА розташувалися прихильники Партії регіонів.

У сквері імені Попудренка, також навпроти ОДА, почали мітинг учасники місцевого Євромайдану.

Обидва мітинги досить велелюдні, з обох боків у них беруть участь близько 400-500 осіб.

Читайте такожЄвромайдани збираються у всіх містах України (фото)Представники місцевого Євромайдан встановили щит з фотографіями загиблих у столиці, а також траурні вінки. Священик УПЦ Київського патріархату о. Євген (Орда) провів заупокійну літію. У натовпі люди тримають національні прапори. Організатори акції звернулися до її учасників з проханням бути відповідальними і пам'ятати, що це мирна акція.

Акції минають спокійно. Між тим, входи в Чернігівську облдержадміністрацію охороняють групи правоохоронців, деякі з них у касках і бронежилетах.