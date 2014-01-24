Янукович звільнив Акімову і зробив першим заступником глави АП Портнова
20:40, 24 січня 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович своїм Указом звільнив Ірину Акімову з посади першого заступника глави Адміністрації Президента, призначивши її іншим Указом Радником Президента
Портнов призначений новим першим заступником глави АП
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.
Також Янукович своїм Указом затвердив Акімову представником Президента в Кабінеті міністрів України.
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Президент своїм указом № 39/2014 призначив Андрія Портнова першим заступником глави Адміністрації Президента України.
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
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