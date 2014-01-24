Кличко зустрічається з Фюле

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу.

«Від переговорів з європейською стороною, зокрема, зі Штефаном Фюле, буде залежати обговорення з владою вирішення гострої політичної кризи в Україні», - сказав Кличко журналістам перед початком зустрічі з єврокомісаром.

Читайте такожЄвросоюз готовий сприяти діалогу в Україні: Фюле і Ештон їдуть на допомогуУ той же час, зазначив лідер УДАРу, всі сьогодні бачать динаміку тривожних подій, які відбуваються в країні. За словами Кличка, громадськість та опозиція не задоволені тими пропозиціями влади, які були озвучені вчора. «Вчора були запропоновані мінімальні кроки. Це не вирышить кризу, тому такі пропозиції обурили людей. Якщо спочатку вони вимагали відставки міністра внутрішніх справ Захарченка та уряду Азарова, то сьогодні основна вимога - відставка Президента. Він робить вигляд, що нічого не відбувається», - сказав Кличко.

Раніше Кличко заявляв, що «обговорення механізмів врегулювання гострої політичної кризи в Україні, що влада Януковича не хоче визнавати, можлива тільки за посередництва представників ЄС і ОБСЄ».