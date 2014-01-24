На Грушевського почалися нові сутички

Як передає кореспондент УНІАН, важко зрозуміти - хто почав першим. Втім, на даний момент з боку міліції чути поодинокі постріли. Напевно, вони застосовують гумові кулі.

Вибухнули кілька світлошумових гранат. У свою чергу, мітингувальники кинули в бік міліції кілька пляшок із запаленою сумішшю. Міліція також включила два потужні прожектори, які на даний момент висвітлюють всю територію перед стадіоном «Динамо».