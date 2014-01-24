На Грушевського поновлюється протистояння

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, вони знов підпалили весь ланцюг шин, які знаходяться на першій барикаді - від колонади стадіону Динамо до прилеглих навпроти будинків.

З боку мітингувальників у бік міліції летять петарди і у невеликій кількості «коктейлі Молотова».

У свою чергу, співробітники МВС підсвічують прожекторами територію, на якій знаходяться протестуючі. Час від часу лунають вибухи, схожі на світло-шумові гранати, чутно постріли, характерні для травматичної зброї.

Також правоохоронці за допомогою ліхтарів направленої дії просвітлюють дахи та вікна прилеглих до місця протистояння будинків.

Всього на вул.Грушевського та прилеглих пагорбах знаходяться близько 1,5 тис. мітингувальників. Також під’їхали дві машини швидкої допомоги.