Кличко і Фюле обговорювали, як мирно вирішити політичну кризу в Україні

Про це заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко після зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, який прибув в Україну для вивчення ситуації, передає прес-служба УДАРу.

“Щойно ми з Єврокомісаром Фюле обговорювали варіанти, як можна мирним шляхом вирішити політичну кризу, в якій сьогодні знаходиться Україна. Ситуація дуже складна. Два ключових напрямки – це звільнення і амністія політичних в’язнів і кардинальні зміни, які будуть стосуватись майбутнього України, щоби уникнути такого протистояння. Обговорювали повернення до Конституції 2004 року і проведення дострокових виборів”, - розповів Кличко.

Він висловив переконання, що вдасться віднайти оптимальний механізм для вирішення політичної кризи, щоб припинити подальше протистояння і виконати вимоги громадян України.