У Києві застрелили працівника міліції

Вбитого міліціонера виявили охоронці, які працюють на будівництві неподалік місця вчинення злочину.

Чоловіки почули постріли та побігли у ту сторону, звідки вони лунали. Прибігши на місце, одразу викликали міліцію. Свідки бачили, як двоє невідомих тікали з місця пригоди.

Уже встановлено, що потерпілий - 27 річний старший сержант відділу державної служби охорони Голосіївського райуправління міліції. Міліціонер прямував зі служби додому без зброї. Проживав правоохоронець неподалік у гуртожитку «Беркута».

На місці події працює слідчо-оперативна група.