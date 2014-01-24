У Києві застрелили працівника міліції
23:56, 24 січня 2014Політика
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У Голосіївському районі столиці сьогодні ввечері знайшли тіло правоохоронця із вогнепальним пораненням голови.
Вбитого міліціонера виявили охоронці, які працюють на будівництві неподалік місця вчинення злочину.
Чоловіки почули постріли та побігли у ту сторону, звідки вони лунали. Прибігши на місце, одразу викликали міліцію. Свідки бачили, як двоє невідомих тікали з місця пригоди.
Уже встановлено, що потерпілий - 27 річний старший сержант відділу державної служби охорони Голосіївського райуправління міліції. Міліціонер прямував зі служби додому без зброї. Проживав правоохоронець неподалік у гуртожитку «Беркута».
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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