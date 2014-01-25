Охорона Майдану захопила трьох міліціонерів, одного поранено - МВС
00:57, 25 січня 2014Політика
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Увечері 24 січня в районі Майдану Незалежності скоєно напад на співробітників міліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.
"Увечері 24 січня в районі Майдану Незалежності так звана "охорона майдану" напала на трьох працівників міліції, які перебували при виконанні службових обов'язків.
Одному з них одразу був нанесений удар ножем.
Захоплених правоохоронців утримували в будинку КМДА. Зараз поранений звільнений та вже госпіталізований, йому надається допомога.
Доля ще двох міліціонерів невідома", - йдеться в повідомленні.
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