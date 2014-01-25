Охорона Майдану захопила трьох міліціонерів, одного поранено - МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС.

"Увечері 24 січня в районі Майдану Незалежності так звана "охорона майдану" напала на трьох працівників міліції, які перебували при виконанні службових обов'язків.

Одному з них одразу був нанесений удар ножем.

Захоплених правоохоронців утримували в будинку КМДА. Зараз поранений звільнений та вже госпіталізований, йому надається допомога.

Доля ще двох міліціонерів невідома", - йдеться в повідомленні.