Янукович обіцяє звільнити винних у підготовці ”неякісної угоди про асоціацію з ЄС”

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сказав під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Ради церков.

“Найближчим часом ми позбавимось цих посадовців, виконавців, вони не будуть працювати, ми не можемо їм довіряти. Вони підготували, умовно кажучи, для нас могилу”, - сказав Президент, водночас не назвавши жодного прізвища, але говорив в цілому про тих, хто був причетний до підготовки угоди.

Він понад 20 хвилин говорив про ризики, які б чекали Україну, якби вона підписала саме цю угоду.

“Мені було дуже важко прийняти це рішення”, - зауважив він, говорячи про те, що він відклав підписання угоди про асоціацію з ЄС.

За його словами, у України були серйозні підстави взяти паузу.

“Угода значно порушувала наші національні інтереси. Скажіть, будь ласка, в чому проблема”, - запитав він і додав, невже від непідписання угоди страждає економіки, не виплачуються зарплати, або знижені соціальні стандарти.

Він підкреслив, що зараз двері в Європу для України не закриті, і найближчим часом будуть підготовлені експертні висновки до угоди про асоціацію. І тоді, за його словами, Україна фахово може дати відповіді на всі запитання.

“Ми нікуди не тікаємо. Нас ніхто нікуди не тягне. Ми хочемо зберегти свій суверенітет. Ми не претендуємо ні на чиї території — наших сусідів, наших країн. Але ми й свого нікому не віддамо”, - сказав Президента, закликавши подивитись, які ідуть процеси на західних кордонах України.

“Ми не закликаємо встановлювати подвійне громадянство, ми не тягнемо наших сусідів в Україну, а нас тягнуть. Ми не робимо заяв, що ми претендуємо на чиїсь території. А там лунають ці заяви”, - додав Президент.

Він підкреслив, що дуже важливо зберегти Україну і не створити ворожнечі між сходом і заходом.