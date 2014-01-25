У Штабі національного спротиву кажуть, що на правоохоронців на Майдані ніхто не нападав

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба ВО "Батьківщина".

"Сьогодні вночі прес-служба МВС України звинуватила Самооборону Майдану у нападі та затриманні трьох співробітників міліції, також майданців фактично звинуватили у смерті молодого співробітника міліції", - йдеться у повідомленні.

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Штаб національного спротиву висловлює співчуття рідним загиблого старшого сержанту відділу державної служби охорони Голосіївського райуправління міліції. "Це трагедія, яка має бути негайно і професійно розслідувана. Вбивство не можна виправдати", - наголосили у Штабі національного спротиву.

У заяві також підкреслили, що смерті людей, про які відомо на сьогодні, "сталися через неспроможність влади почути власний народ, здоровий глузд та зробити все необхідне для врегулювання гострої кризи".

Водночас, Штаб національного спротиву звернувся до міліції із проханням "не вдаватися до провокування ситуації, тиражуючи неправдиві і небезпечні новини, зокрема ніби то про напад "охорони Майдану" на працівників міліції та їхнє поранення".

"Штаб національного спротиву категорично заперечує такий факт і вважають його свідомою провокацією, з метою збурення міліції проти протестувальників. Не хочеться вірити, що і вбивство міліціонера могли використати з такою ж метою", - наголошується у тексті заяви.

"Зважаючи на те, що ці повідомлення вже спровокували продовження бойових дій на Грушевського, вважаємо, що це може стати приводом для силової "зачистки" Майдану. Застосування сили є неприпустимим, бо спричинить лише одне – екскалацію протистояння і насилля в країні", - підсумували у Штабі національного спротиву.